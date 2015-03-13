Исполнение областного бюджета-2020 обсудят на публичных слушаниях

За обсуждением реализации прошлогоднего бюджета смогут наблюдать все жители региона.

8 июня в 10.00 на площадке Школы искусств имени Николая Рериха в Волосово пройдет публичное обсуждение выполнения областного бюджета Ленобласти за 2020 год. По сообщению пресс-службы Правительства региона, мероприятие состоится с соблюдением санитарных мер, обусловленных пандемией коронавируса.

Помимо основного заседания на официальном сайте администрации и в группе "Администрация Ленинградской области" во ВКонтакте будет вестись онлайн-трансляция публичных слушаний. В формате комментариев зрители смогут задавать вопросы и оставлять замечания. На портале "Открытый бюджет" Ленинградской области в разделе "Документы" будет размещен проект областного закона об исполнении за 2020 год, а в разделе "Бюджет для граждан" - брошюра "Бюджет для граждан". Желающие направить замечания, вопросы и предложения к проекту областного закона об исполнении бюджета могут воспользоваться формой обратной связи на портале "Открытый бюджет" либо по адресу электронной почты omis@lenreg.ru.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург и Ленинградская область остались в 2021 году в числе "доноров" - регионов, отдающих часть своего бюджета на нужды других субъектов Российской Федерации, так называемых дотационных регионов.

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