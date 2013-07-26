Ленинградская область не вошла в список дотационных регионов

В 2021-м году Санкт-Петербург и Ленобласть остались в числе регионов-доноров.

Санкт-Петербург и Ленинградская область остались в 2021 году в числе "доноров" - регионов, отдающих часть своего бюджета на нужды других субъектов Российской Федерации, так называемых дотационных регионов. Часть средств, предоставленных Ленобластью в федеральный бюджет, была перенаправлена дотационным регионам на безвозмездной основе.

Наиболее дотационными в 2021 году стали Республика Дагестан, Республика Саха, Камчатский край, Чеченская Республика и Республика Крым.

Основными донорами стали Республика Татарстан, Калужская область, Ленинградская область, Московская область, Самарская область, Сахалинская область, Свердловская область, Тюменская область, Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. Прогнозы на 2022 год будут известны ближе к концу года, когда министерство финансов подведёт итоги и составит проект бюджета.

В прошлом году в бюджет Петербурга поступило на 28,5 млрд рублей больше, чем планировалось.

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