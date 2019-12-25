В 2020 году Петербург получил больше доходов, чем планировал

Расходы превышают доходы на 39 млрд рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что городская экономика адаптировалась к новым реалиям и постепенно восстанавливается. В прошлом году в бюджет поступило на 28,5 млрд рублей больше, чем планировалось. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Всего в 2020 году Петербург получил доходы на сумму 671 млрд рублей. Собственные доходы выросли на 7 млрд рублей по сравнению с 2019 годом. Половину суммы составили налоги на доходы физических лиц и налоги на прибыль организаций. Доля безвозмездных поступлений за счет финансовой помощи городу из федерального бюджета увеличилась почти в 2 раза.

Значительно Северной столице помог федеральный центр. Поступления составили 54 млрд рублей. Более 50% из них направили на борьбу с коронавирусом.

Власти планируют довести бюджет города до 1 трлн рублей.

Расходная часть исполнена на 98,5% — 710 млрд рублей. Лидерами по объемам финансирования стали госпрограммы "Развитие образования", "Развитие здравоохранения", "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" и "Социальная поддержка граждан".

Дефицит бюджета составил 39,6 млрд рублей. Это в 2 раза меньше, чем было утверждено в бюджете. Петербург надеется привлечь в город кредиты из федерального центра на инвестиционные проекты.

Ранее Александр Беглов рассказал, какие транспортные проекты выводят Петербург в "премьер-лигу мировых мегаполисов".

Фото: Piter.TV