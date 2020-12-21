Он заметил, что даже в это время в мире вспыхивали конфликты.

Президент России Владимир Путин назвал 2020 год тяжелым и сложным из-за эпидемии коронавируса. Заявление он сделал на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Уходящий год для всех выдался тяжелым, сложным. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что на фоне эпидемии все страны должны ответственно подойти к проблеме. Путин заметил, что даже в это время в мире вспыхивали конфликты, поэтому военно-политическая обстановка в мире остается сложной. В пример он привёл ситуации в Закавказье, на ближнем Востоке и в Африке.

Ранее Путин рассказал о случаях заболевания коронавирусом в его окружении.

Видео: kremlin.ru