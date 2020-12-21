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Путин рассказал о случаях заболевания коронавирусом в его окружении

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Гинцбург заявил, что заражению не подвергаются люди с высоким уровнем белка интерферона.

Президент России Владимир Путин рассказал о случаях заболевания коронавирусом в его окружении. Заявление он сделал на встрече по подписанию договора о сотрудничестве центра Гамалеи и компании AstraZeneca.

Глава государства отметил, что в его окружении есть вакцинировавшиеся люди — однако при встрече с COVID-19 их организмы демонстрируют разные реакции.

Один заболевает, но в легкой форме, а второй не заболевает вообще.

Владимир Путин, президент России

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что заражению не подвергаются люди с высоким уровнем белка интерферона. Это характерно для людей, которые ведут здоровый образ жизни, правильно питаются.

Ранее Путин заявил, что подходы России в военной сфере носят сугубо оборонительный характер.

Видео: kremlin.ru

Теги: вакцина от коронавируса, путин, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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