Президент России Владимир Путин рассказал о случаях заболевания коронавирусом в его окружении. Заявление он сделал на встрече по подписанию договора о сотрудничестве центра Гамалеи и компании AstraZeneca.
Глава государства отметил, что в его окружении есть вакцинировавшиеся люди — однако при встрече с COVID-19 их организмы демонстрируют разные реакции.
Один заболевает, но в легкой форме, а второй не заболевает вообще.
Владимир Путин, президент России
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что заражению не подвергаются люди с высоким уровнем белка интерферона. Это характерно для людей, которые ведут здоровый образ жизни, правильно питаются.
Ранее Путин заявил, что подходы России в военной сфере носят сугубо оборонительный характер.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все