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Путин заявил, что подходы России в военной сфере носят сугубо оборонительный характер

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Мнением он поделился на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Президент России Владимир Путин заявил, что подходы России в военной сфере носят сугубо оборонительный характер. Мнением он поделился на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Наши подходы в этой сфере носят сугубо оборонительный характер.

Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, данные подходы отображены в документе "Об основах государственной политики в области ядерного сдерживания".

Ранее Путин поздравил центр Гамалеи и AstraZeneca с подписанием соглашения по вакцине. Он подчеркнул, что компании призывают к объединению усилий — и показывают тем самым лидерство в борьбе с пандемией, приближая победу над вирусом.

Видео: kremlin.ru

Теги: армия рф, минобороны, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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