Путин поздравил центр Гамалеи и AstraZeneca с подписанием соглашения по вакцине

Он подчеркнул, что компании призывают к объединению усилий.

Президент России Владимир Путин поздравил центр имени Гамалеи и британско-шведскую компанию AstraZeneca с подписанием соглашения по вакцине. Заявление он сделал во время ежегодной пресс-конференции.

Мне приятно отметить, что российские ученые, представители компании Astra Zeneca на практике выполняют пожелания ВОЗ. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что компании призывают к объединению усилий — и показывают тем самым лидерство в борьбе с пандемией, приближая победу над вирусом.

Ранее Хуснуллин заявил о первом серьезном достижении в водоснабжении Крыма.

Видео: kremlin.ru