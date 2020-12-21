Путин поздравил центр Гамалеи и AstraZeneca с подписанием соглашения по вакцине

Президент России Владимир Путин поздравил центр имени Гамалеи и британско-шведскую компанию AstraZeneca с подписанием соглашения по вакцине. Заявление он сделал во время ежегодной пресс-конференции.
Мне приятно отметить, что российские ученые, представители компании Astra Zeneca на практике выполняют пожелания ВОЗ.
Владимир Путин, президент России
Он подчеркнул, что компании призывают к объединению усилий — и показывают тем самым лидерство в борьбе с пандемией, приближая победу над вирусом.
Ранее Хуснуллин заявил о первом серьезном достижении в водоснабжении Крыма.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все