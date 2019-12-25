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В Германии назвали отравление Навального инсценировкой лоббистов США
Сегодня, 16:28
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matveyvn

В Германии назвали отравление Навального инсценировкой лоббистов США

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Депутат считает, что американские компании хотят продавать Германии газ на 30% дороже российского.

В Германии назвали отравление российского политика Алексея Навального инсценировкой лоббистов США. Мнением поделился депутат палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн из партии "Альтернатива для Германии".

Все это буквально пахнет как постановка трансатлантических и американских газовых лоббистов.

Гуннар Линдеманн, немецкий депутат

По его словам, американские компании хотят продавать Германии газ на 30% дороже российского, чьи поставки хотят предотвратить.

Линдеманн считает, что ситуация с Навальным — это "драма в трёх актах". При этом он заявил, что транспортировку в Германию, лечение покрыли "неустановленные друзья". Также он указал на то, что Россию не допускают до расследования инцидента с оппозиционером, а Москву обвиняют в случившемся, чтобы сорвать строительство "Северного потока-2".

Ранее в США рассекретили переговоры Путина и Клинтона после гибели "Курска".

Фото: Instagram / navalny

Теги: альтернатива для германии, германия, отравление навального
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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