В Германии назвали отравление Навального инсценировкой лоббистов США

Депутат считает, что американские компании хотят продавать Германии газ на 30% дороже российского.

В Германии назвали отравление российского политика Алексея Навального инсценировкой лоббистов США. Мнением поделился депутат палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн из партии "Альтернатива для Германии".

Все это буквально пахнет как постановка трансатлантических и американских газовых лоббистов. Гуннар Линдеманн, немецкий депутат

По его словам, американские компании хотят продавать Германии газ на 30% дороже российского, чьи поставки хотят предотвратить.

Линдеманн считает, что ситуация с Навальным — это "драма в трёх актах". При этом он заявил, что транспортировку в Германию, лечение покрыли "неустановленные друзья". Также он указал на то, что Россию не допускают до расследования инцидента с оппозиционером, а Москву обвиняют в случившемся, чтобы сорвать строительство "Северного потока-2".

Ранее в США рассекретили переговоры Путина и Клинтона после гибели "Курска".

Фото: Instagram / navalny