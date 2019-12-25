В Германии назвали отравление Навального инсценировкой лоббистов США

В Германии назвали отравление российского политика Алексея Навального инсценировкой лоббистов США. Мнением поделился депутат палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн из партии "Альтернатива для Германии".
Все это буквально пахнет как постановка трансатлантических и американских газовых лоббистов.
Гуннар Линдеманн, немецкий депутат
По его словам, американские компании хотят продавать Германии газ на 30% дороже российского, чьи поставки хотят предотвратить.
Линдеманн считает, что ситуация с Навальным — это "драма в трёх актах". При этом он заявил, что транспортировку в Германию, лечение покрыли "неустановленные друзья". Также он указал на то, что Россию не допускают до расследования инцидента с оппозиционером, а Москву обвиняют в случившемся, чтобы сорвать строительство "Северного потока-2".
Ранее в США рассекретили переговоры Путина и Клинтона после гибели "Курска".
Фото: Instagram / navalny
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