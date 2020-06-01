В Генштабе сообщили об активизации полетов ВВС США у границ России

Рудской отметил, что российские ПВО контролировали полёты американских бомбардировщиков.

В Генштабе Вооружённых сил России сообщили об активизации полетов ВВС США у границ России. Рядом с ними всё чаще стали замечать стратегические бомбардировщики B-1B США.

С заявлением выступил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, в апреле американские самолёты выполнили один полёт вдоль Камчатки. В мае таких полётов было пять. При этом иногда они приближались к границе под Калининградом на расстояние в 10 километров.

Рудской отметил, что российские ПВО контролировали полёты американских бомбардировщиков и готовы были предотвратить инциденты.

Ранее мы писали, что стратегические бомбардировщики США нацеливаются на Крым.

Видео: YouTube / Military Archive