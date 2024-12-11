В прокуратуре раскрыли новую схему обмана со "Сферумом" и "Госуслугами"

Специалисты объяснили, как не стать жертвой обмана.

В Генеральной прокуратуре раскрыли новую схему обмана со "Сферумом" и "Госуслугами". Представители Сферума" напомнили гражданам страны о том, что обновления на цифровой платформе происходят автоматически и не требуют ввода кодов из SMS. Они указали, что все официальные уведомления приходят только в виде системных сообщений.

Мошенническая схема выглядит таким образом, что злоумышленники звонят родителям и представляются как "школьная администрация". В обмане им помогают современные технологии, дипфейки. Также аферисты используют персональные данные реальных педагогов. Когда жертвы обмана начинают доверять звонящим, то их уведомляют о необходимости подтверждения ребенка во втором полугодии. Злоумышленники просят предупредить ребенка о том, что им будут звонить из образовательного учреждения. Далее преступники связываются с детьми и просят тех сообщить код из СМС. Так аферисты получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах". В свою очередь это может привести к краже и потере личной информации, финансовым проблемам, оформлению кредитов и займов мошенниками на имя жертвы, ущербу для репутации и кредитной истории.

Будьте бдительны, а чтобы не попасться на уловку мошенников читайте наши карточки! пресс-служба Генпрокуратуры России

Сын сооснователя марки водки "Белуга" признан виновным в мошенничестве.

Фото: Telegram / Прокуратура Московской области