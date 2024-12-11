Сын сооснователя марки водки "Белуга" признан виновным в мошенничестве

Химкинский районный суд осудил Артема Аблитарова на три года.

Сына российского миллиардера Андрея Аблитарова, который является одним из основателей премиальной марки водки "Белуга", приговорили к трем годам лишения свободы по статье за мошенничество. Мужчина по имени Артем подделал подпись своей девушки, затем продал её машину. Потерпевшая объяснила СМИ, что уехала по семейным делам в другую страну и оставила возлюбленному ключи от своего дорогостоящего автомобиля марки Mercedes. По информации от автором Telegram-канала BAZA, Химкинский районный суд Москвы приговорил Артема Аблитарова к заключению в колонии общего режима. Через месяц судебная инстанция должна озвучить приговор по второму делу о мошенничестве.

Артем обещал, что отремонтирует его, пока девушка в поездке. Ремонт все затягивался, пока девушка не выяснила, что в мае 2024 года парень оформил авто на себя. По ее мнению, он подделал подпись в договоре купли-продажи и продал его. публикация ТГ-канала BAZA

По словам девушки, Артем Аблитаров также уговорил ее взятьна себя кредит, чтобы помочь ему решить финансовые проблемы. Мужчина пообещал, что через три недели отдаст все денежные средства, но в результате не выполнил обещание. В результате бывшая возлюбленная Аблитарова написала Елизавете и рассказала ей о том, что тот тоже обманул ее на 4,7 миллионоа рублей. Тогда россиянка обратилась за помощью в полицию. Правоохранитеьные органы возбудили уголовное дело. Фигурант расследования был помещен под домашний арест.

В Иркутске задержана лжегадалка, полиция вернула пенсионеру похищенный миллион.

Фото и видео: Telegram / BAZA