Бельский: новый Генплан прояснит ситуацию со строительством новых станций

В Геплане Петербурга отражены перспективы развития метро в городе. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" сказал спикер ЗакСа Александр Бельский.

По его словам, после принятия Генплана петербуржцы будут четко понимать, стоит ли им ждать станцию метро рядом с их домом или нет.

Отдельно работаем над метро в Красносельском районе. Там длинный горизонт планов по подземке вплоть до 40-х годов. Александр Бельский.

Спикер также отметил, что знает о недовольстве горожан по поводу сроков строительства новых станций. По сравнению с Москвой Петербург отстает. Бельский сказал, что в столице лучше технологии. Петербургские власти планируют исправить ситуацию.

Напомним, петербуржцы могут внести предложения и замечания по Генплану до 10 августа.

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Фото: Piter.tv