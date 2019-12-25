В "Газпроме" заявили о неизбежности снижения поставок в Европу

Это скажется и на доходах России.

Глава управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев в интервью корпоративному журналу "Газпрома" рассказал, что поставки природного газа из России до 2050 года. По его словам, это произойдет из-за европейской политики углеродной нейтральности.

Он подчеркнул, что это скажется на доходах России. Но компенсировать потери можно за счет "голубого" водорода, который производится с помощью газа. Комлев считает, что производство его возможно уже сейчас, а себестоимость составит порядка двух долларов за килограмм.

Комлев отметил, что Россия могла бы стать ведущим мировым экспортером "голубого" водорода.

Ранее мы писали, что биржевая цена бензина Аи-92 обновила исторический максимум.

Фото: gazprom.ru