Биржевая цена бензина Аи-92 обновила исторический максимум

Предыдущий рекорд был поставлен 22 июля.

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость бензина Аи-92 выросла до 57,602 тыс. рублей за тонну. Такие цифры следуют из данных биржи.

Так, предыдущий рекорд по стоимости был поставлен 22 июля, когда стоимость бензина Аи-92 составила 55,597 тыс. рублей за тонну.

Кроме того, выросла и биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ). Стоимость составила 43,399 тыс. рублей за тонну. Предыдущий рекорд был поставлен 28 июля, когда цена равнялась 43,32 тыс. рублям за тонну.

При этом немного снизилась биржевая цена бензина Аи-95, до 58,75 тыс. рублей за тонну.

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