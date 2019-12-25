Реабилитацию после COVID-19 прошли 18 тысяч петербуржцев

Реабилитация проводится в стационарах, дневных стационарах и амбулаторно.

Более 18 тысяч петербуржцев, переболевших коронавирусом, прошли реабилитацию. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Реабилитация проводится в стационарах, дневных стационарах и амбулаторно. В стационаре медицинскую реабилитацию прошли более 5,2 тысячи петербуржцев. На восстановление пациентов принимают ГБ №40, Госпиталь для ветеранов войн, Городская многопрофильная больница №2 и Мариинская больница.

На долечивание работающих горожан принимает пансионат "Восток-6". В условиях дневного стационара и амбулаторно реабилитацию обеспечивают 34 поликлиники и Консультативно-диагностический центр №1.

В НИИ Пастера завершаются испытания теста на клеточный иммунитет от коронавируса.

Фото: Piter.tv