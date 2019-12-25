В НИИ Пастера завершаются испытания теста на клеточный иммунитет от коронавируса

В скором времени ученые перейдут к этапу доклинических испытаний.

Во вторник, 3 августа, директор Института Пастера Арег Тотолян сообщил "Петербургскому дневнику", что на данный момент завершается этап доклинических испытаний теста на клеточный иммунитет.

Тотолян отметил, что скоро начнется этап доклинических испытаний, который пройдет в две фазы. После этого специалисты оценят клеточный иммунитет человека. Оценка станет возможной благодаря специальному тесту, напоминающему реакцию Манту. Результат исследования покажет, стоит ли пациенту вакцинироваться от коронавируса или нет.

Если реакции нет – значит, надо или углублённо изучить причины, или делать БЦЖ вакцинацию. Примерно так же будет работать и наш тест, только вместо туберкулина вводится другой антиген, который не существует в природе. отметил Тотолян.

Человек получит конечный ответ, нужно ли вакцинироваться, через трое суток.

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Фото: Piter.tv