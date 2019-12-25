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Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум
Сегодня, 16:23
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Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум

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Бензин Аи-92 тоже подорожал.

Биржевая цена бензина марки Аи-95 по территориальному европейскому индексу выросла по итогам торгов в среду на 0,6%. Стоимость составила 60,18 тыс. рублей за тонну. Такие данные приводятся на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Напомним, что 22 июля был зафиксирован последний рекорд по стоимости бензина Аи-95. Тогда цена составила 60,03 тыс.  рублей за тонную

Выросла также цена бензина Аи-92, в ходе торгов она выросла до 56,21 тыс. рублей за тонну.

Ранее мы писали, что итоги голосования за депутатов в Госдуму аннулировали на семи участках в Петербурге. 

Фото: pixabay 

Теги: бензин аи-95, биржевая цена на бензин аи-92
Категории: Новости России, Лента новостей,

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