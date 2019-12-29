В "Газпром нефти" поделились планами застройки Охтинского мыса

Победителем конкурса на разработку концепции участка стала японская компания.

В понедельник, 2 марта, "Газпром нефть" объявила победителя крупного конкурса на разработку архитектурной концепции участка компании на Охтинском мысе в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

В конкурсе участвовали отечественные архитектурные бюро, японская, немецкая, французская, голландские компании. Победителем стал проект японского бюро Nikken Sekkei. Японцы предложили соединить два стеклянных здания высотой 28 метров, устроить во внутренних пространствах участка зеленые галереи и общественный парк для городских мероприятий. Охраняемую территорию города при этом проект не затронет. Здания будут напоминать по форме хрустальный корабль, что является отсылкой к статусу Петербурга как морской столицы России.

В зданиях расположатся выставочные и конференц-залы, спортивный и медицинский центры, рестораны и кафе, обзорная площадка на воздушном переходе между зданиями и, конечно, офисы и помещения для сотрудников компании. Парк и общественная зона смогут принимать до тысячи гостей. На данный момент компания работает на финальными штрихами концепции.

Ранее мы писали, что комиссия по Генплану защитила от застройки Кондакопшинское болото в Пушкинском районе.

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"