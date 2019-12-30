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Комиссия по Генплану защитила от застройки Кондакопшинское болото в Пушкинском районе
Сегодня, 22:32
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nadezhda_sib

Комиссия по Генплану защитила от застройки Кондакопшинское болото в Пушкинском районе

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На территории собирались строить город-спутник Южный.

Кондакопшинское болото в Пушкинском районе Петербурга защитили от застройки. Комиссия по подготовке изменений в Генплан города решила отнести его к рекреационно-природным территориям, сообщила "Фонтанка.ру". 

Участок болота собираются отнести к категории P-2, что означает отнесение территории к зеленым насаждениям общего пользования и леса. Застройка там будет запрещена. Лишь на нескольких участках появятся спортивные объекты и дорога. 

Ранее активисты пытались отстоять Кондакопшинское болото. Рядом должен появиться город-спутник Южный. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге на конкурс концепций парка "Тучков буян" поступило 229 заявок. 

Фото: vk.com/nosouth

Теги: болото, зеленые насаждения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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