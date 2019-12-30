Комиссия по Генплану защитила от застройки Кондакопшинское болото в Пушкинском районе

На территории собирались строить город-спутник Южный.

Кондакопшинское болото в Пушкинском районе Петербурга защитили от застройки. Комиссия по подготовке изменений в Генплан города решила отнести его к рекреационно-природным территориям, сообщила "Фонтанка.ру".

Участок болота собираются отнести к категории P-2, что означает отнесение территории к зеленым насаждениям общего пользования и леса. Застройка там будет запрещена. Лишь на нескольких участках появятся спортивные объекты и дорога.

Ранее активисты пытались отстоять Кондакопшинское болото. Рядом должен появиться город-спутник Южный.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге на конкурс концепций парка "Тучков буян" поступило 229 заявок.

Фото: vk.com/nosouth