В Гатчинском районе введена в строй теплица по выращиванию ягод

Теплица имеет полезную площадь 700 квадратных метров и мощность 1 тонна ягод в месяц.

В Гатчинском районе ввели в строй теплицу по выращиванию ягод, построенную в рамках фермерского гранта "Агростартап". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Тепличный комплекс работает в одном производственном цикле с хозяйством по выращиванию осетров, используя тепло и воду, обогащенную микроэлементами. Совместный проект по рециклинговой экономике, где отходы одного производства используются в работе другого, разработали фермеры Александр Лебедев и Антон Алексеев.

Теплица имеет полезную площадь 700 квадратных метров и мощность 1 тонна ягод в месяц. На осетровой ферме введены в строй две очереди мощностей по выращиванию рыбы – до 50 тонн в год и собственный цех по переработке рыбы.

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Фото: правительство Ленобласти