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В Гатчинском районе введена в строй теплица по выращиванию ягод
Сегодня, 13:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Гатчинском районе введена в строй теплица по выращиванию ягод

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Теплица имеет полезную площадь 700 квадратных метров и мощность 1 тонна ягод в месяц.

В Гатчинском районе ввели в строй теплицу по выращиванию ягод, построенную в рамках фермерского гранта "Агростартап". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Тепличный комплекс работает в одном производственном цикле с хозяйством по выращиванию осетров, используя тепло и воду, обогащенную микроэлементами. Совместный проект по рециклинговой экономике, где отходы одного производства используются в работе другого, разработали фермеры Александр Лебедев и Антон Алексеев.

Теплица имеет полезную площадь 700 квадратных метров и мощность 1 тонна ягод в месяц.  На осетровой ферме введены в строй две очереди мощностей по выращиванию рыбы – до 50 тонн в год и собственный цех по переработке рыбы.

В Ленобласти учителя олимпиадников получат от 120 до 240 тысяч рублей.

Фото: правительство Ленобласти

Теги: теплица, ягоды
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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