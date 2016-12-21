В Ленобласти учителя олимпиадников получат от 120 до 240 тысяч рублей

Также ранее стало известно, что десять призёров олимпиады получат по 120 тысяч рублей, а три победителя – по 240 тысяч рублей.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение по которому, 13 педагогов, ученики которых победили и стали призерами Всероссийской олимпиады школьников, получат денежные поощрения. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В зависимости от места, которое занял ученик, учителя получат от 120 до 240 тысяч рублей. Также ранее стало известно, что десять призёров олимпиады получат по 120 тысяч рублей, а три победителя – по 240 тысяч рублей.

Всероссийская олимпиада школьников является крупнейшим интеллектуальным соревнованием в России. Победители и призеры имеют право поступления в вузы без вступительных испытаний. Ежегодно в олимпиаде принимают участие более 6 млн детей и подростков.

Ранее стало известно, что школьные каникулы в Ленобласти могут начаться с 25 декабря.

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