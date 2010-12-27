В Гатчинском районе пешеход попал под колеса "Suzuki Grand"

По факту ДТП проводится проверка.

В Гатчинском районе на 4 километре автодороги Ивановка-Замостье-Пижма 46-летний водитель наехал на пешехода. Об этом сообщил Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 20 октября. Вечером, около 19:30 мужчина, управляющий автомобилем "Suzuki Grand" наехал на пешехода. Правоохранительные органы уточняют возраст пострадавшего.

В результате ДТП пешеход доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Ранее Piter.TV сообщил, что во Всеволожском районе нашли на улице полуторагодовалую девочку.

Фото: Piter.TV