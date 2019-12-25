Гатчинские бойцы Росгвардии нашли и вернули домой двух потерявшихся детей

Девочки 6 и 8 лет отправились гулять и потерялись.

В минувший четверг, 16 июля, бойцам вневедомственной охраны в Гатчинском районе Ленобласти поступило сообщение о пропаже двух маленьких девочек. Как рассказали в пресс-службе УВО, дети 6 и 8 лет ушли гулять из садоводства "Березовая роща" и не вернулись домой.

Как выяснилось, младшая пошла в гости к соседке-подружке, после чего они вдвоем отправились гулять и потерялись. Отмечается, что во время прогулки и попытки вернуться домой девочки прошли порядка 10 километров. Бойцы Росгвардии по горячим следам нашли похожих по имеющимся приметам девочек, которые шли по улице одни, и передали детей полиции. Девочек благополучно вернули родителям.

Также мы рассказывали, что в Шушенском районе Красноярского края украли 4-летнего ребенка.

Фото: пресс-служба УВО