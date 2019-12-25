В Гатчинском районе сотрудники "Леноблпожспаса" подвели итоги августа

Для пожарных была проведена деловая игра.

Сотрудники пожарной службы Гатчинского района прошли служебную подготовку на территории части №103 в Коммунаре и подвели итоги работы за уходящий месяц. Об этом сообщил online47.

В ходе мероприятий пожарные прослушали курс лекций, вебинаров и прослушали доклады коллег. Кроме того, в рамках встречи была проведена деловая игра по решению пожарно-тактической задачи с помощью современного оборудования.

Наконец, собравшиеся обсудили введение новой традиции проводов пожарных-ветеранов на пенсию. Для них будет организована церемония награждения под звук сирен.

Ранее мы рассказали о том, что пожарные привели в порядок захоронение героя Великой Отечественной войны в Бокситогорском районе.

Фото: online47