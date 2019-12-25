Пожарные привели в порядок захоронение героя Великой Отечественной войны в Бокситогорском районе

Сотрудники экстренной службы продолжат следить за состоянием могилы.

В четверг, 20 августа, пожарные из 117-ой части ОГПС Бокситогорского района провели мероприятия по уборке могилы героя Великой Отечественной войны Алексея Сапожникова. Об этом сообщил online47.

За короткое время удалось очистить место захоронения от травы, протереть надгробный памятник и отдать почести красноармейцу, возложив цветы к могиле.

С этого момента памятник находится под охраной отряда. Пожарные продолжат поддерживать его в надлежащем состоянии.

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Фото: online47