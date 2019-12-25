Мультицентр Ленобласти открыл набор для молодежи с ограниченными возможностями

С прошлого понедельник, 10 августа, Мультицентр Ленинградской области во Всеволожске открыл новый набор на обучение юношей и девушек с ограниченными возможностями. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Молодежи с инвалидностью предложат ряд специальностей для освоения. Среди них – пекарь, швея, оператор стиральных машин, рабочий на кухне, уборщик служебных помещений и территорий, смотритель за животными, изготовитель изделий из лозы.

Обучающие курсы завершатся 27 декабря 2020 года.

Кроме того, Мультицентр предоставляет услуги по социальному страхованию и по трудоустройству. В ближайшее время на территории появится и медико-социальное бюро экспертизы.

Добавим, что сотрудники Мультицентра Ленинградской области предоставляют информацию о его работе по телефонам: 8 (81370) 43387, 8(921) 3774747 и 8 (812) 6431631.

Ранее мы рассказали о том, что в кингисеппскую больницу направлено новое оборудование.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области