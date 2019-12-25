В Ленобласти поймали мужчину, который прострелил челюсть собутыльнику

Злоумышленнику удавалось несколько дней скрываться от следствия.

В Гатчинском районе Ленобласти задержали 31-летнего мужчину, который пытался убить своего знакомого во время пьяной ссоры. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по области.

По данным следствия, 28 июня подозреваемый во время конфликта в деревне Кезево выстрелил в лицо своему собутыльнику. Потерпевший получил ранение челюсти и шеи и смог выжить благодаря своевременному оказанию медицинской помощи.

Злоумышленнику удавалось несколько дней скрываться от следствия. После задержания выяснилось, что он был неоднократно судим. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV