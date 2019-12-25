Петербуржец заказал убийство отца ради наследства

Сам исполнитель убийства уже скончался.

Уголовное дело в отношении Вадима Кулебакина, который заказал убийство своего отца ради наследства, поступило в Городской суд Петербурга. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

По материалам дела, в марте 2019 года подозреваемый, у которого были плохие отношения с отцом, решил организовать его убийство. Он попросил своего знакомого за 50 тысяч рублей найти исполнителя. Исполнителю обещалось 400 тысяч рублей.

Знакомый нашел исполнителям в деревне Дранишники, киллеру передали аванс в размере 70 тысяч рублей. Исполнитель выстрелил в отца заказчика не менее трех раз в его доме в Парголово. Тот скончался в больнице. Кулебакин же после смерти отца полностью расплатился с киллером и посредником.

Исполнитель убийства в недавнем времени скончался. Уголовное дело в отношении Кулебакина пока не принято судом к производству.

В мае в Петербурге раскрыли заказное убийство бизнесмена, совершенное 20 лет назад.

Фото: Piter.TV