В Гатчинском районе скорая госпитализировала мужчину с порезанным горлом

Сейчас мужчина находится в больнице.

Полиция Гатчинского района узнала о госпитализации мужчины с порезанным горлом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Об инциденте стало известно 10 октября в 23:21. Правоохранительные органы выяснили, что 58-летний мужчина был найден в состоянии алкогольного опьянения. Когда на место происшествия подоспели медики, он начал размахивать руками и нанес несколько порезов врачам. В результате медикам удалось доставить его в больницу.

Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают детали произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Волховском районе задержаны мужчины, похитившие 300 тыс. рублей.

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