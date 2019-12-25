В Гатчинском районе поймали двух воров, обчистивших частный дом пенсионера

Злоумышленники вынесли из дома телевизор и деньги.

Еще 7 декабря в полицию обратился 84-летний житель деревни Ижора Гатчинского района Ленобласти. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, пожилой мужчина стал жертвой грабителя, обчистившего частный дом.

Как выяснилось, в период с 4 по 7 декабря, пока хозяина не было дома, неизвестный разбил окно и залез внутрь. Из дома злоумышленник вынес 100 тысяч рублей и телевизор стоимостью 10 тысяч рублей. По данному факту в полиции возбудили дело о краже, а на днях в соседней деревне Сяськелево предполагаемых воров поймали. Ими оказались 30-летний и 33-летний неработающие и ранее судимые местные жителей. Гатчинский городской суд поместил обоих под подписку о невыезде.

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