В Гатчинском районе попутчик угнал Kia Rio, пригрозив водителю ножом

Машина была найдена на трассе после ДТП.

В воскресенье, 5 апреля, в полицию обратился автовладелец Гатчины 1990 года рождения. Потерпевший сообщил, что пассажир, которого он подвозил накануне, похитил его автомобиль Kia Rio. Злоумышленник высадил водителя из машины, пригрозив ножом, после чего скрылся, заняв место у руля. Об этом стало известно Piter.TV.

Преступление произошло около 3:30 утра. Согласно показаниям потерпевшего, преступнику на вид 35-40 лет, он был одет в темную куртку.

Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых обнаружили похищенный автомобиль на 18 км автодороги "Красное село – Гатчина - Павловск". Машина была оставлена после ДТП. Из салона полицейские изъяли отпечатки пальцев, следы обуви, автомобильные чехлы и пластиковую бутылку.

На данный момент удалось установить, что отпечатки пальцев принадлежат двум молодым людям – жителям поселков Сиверский и Вырица 1996 и 1997 годов рождения. Возбуждено уголовное дело, злоумышленники объявлены в розыск.

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Фото: Pixabay