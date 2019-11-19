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В Ленобласти полицейские обнаружили плантацию конопли

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Было изъято 105 кустов данного растения.

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские нашли плантацию в деревне Вайялово Гатчинского района. Под металлическим ангаром было найдено 105 кустов. Экспертиза показала, что это растение Cannabis – конопля. В полицию были доставлены двое арендаторов ангара 34 и 37 лет.  Один из них уже имеет судимость.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 231 УК России (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества).

Ранее полиция обнаружила плантации конопли в одной из квартир Приморского района.

Фото и видео: МВД

Теги: конопля, плантация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Картина дня, Новости России, Новости СПб,

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