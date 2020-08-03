В Гатчинском районе Ленобласти может появиться завод по производству сельскохозяйственной техники

30 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с председателем правления белорусского холдинга "Амкодор". Предприятие уже в ближайшее время может стать новым инвестором 47 региона.
Компания специализируется на производстве сельскохозяйственной и дорожной техники, оборудования для лесозаготовок и топливного комплекса. Сообщается, что для строительства будущего завода рассматривается Гатчинский район.
Ранее в Петербурге состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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