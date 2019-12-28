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В Гатчинском парке сняли на видео лису, охотившуюся на уток

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Лисица совсем не боится людей.

Местные жители увидели в Гатчинском парке лисицу, которая охотилась на уток. Отмечается, что животное видят уже не первый раз. Пользователи социальных сетей опубликовали новую видеозапись с лисой в группе "Грибы и Грибники СПб".

Женщина написала в посте, что увидела лисицу, пока шла на работу. На кадрах видно, как дикое животное бегает по парку и с опаской смотрит на людей.

Ранее петербуржцы заметили одинокую голодную лисицу на Маршала Захарова. 

Видео: ВК/ Грибы и Грибники СПб (Нелли Бородина)

 

Теги: гатчина, гатчинский парк, лисица
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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