В Гатчинском парке сняли на видео лису, охотившуюся на уток

Лисица совсем не боится людей.

Местные жители увидели в Гатчинском парке лисицу, которая охотилась на уток. Отмечается, что животное видят уже не первый раз. Пользователи социальных сетей опубликовали новую видеозапись с лисой в группе "Грибы и Грибники СПб".

Женщина написала в посте, что увидела лисицу, пока шла на работу. На кадрах видно, как дикое животное бегает по парку и с опаской смотрит на людей.

Ранее петербуржцы заметили одинокую голодную лисицу на Маршала Захарова.

Видео: ВК/ Грибы и Грибники СПб (Нелли Бородина)