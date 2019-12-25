В Гатчинском парке можно прогуляться при соблюдении особого режима

Утром четверга, 2 июля, в Гатчине открылся дворцовый парк. Работники уже полностью благоустроили территорию для удобства отдыхающих. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ "Гатчина".
Для посещения парка необходимо соблюдать ряд противоэпидемических требований: помимо "масочного" режима, будет контролироваться соблюдение социальной дистанции. Поэтому в парк будет допущено не более 15 тысяч человек.
Так, для подсчета количества человек каждому выдают бесплатные билеты. Их можно получить в кассах у Черных и Березовых ворот, а также у Арсенального каре и у Типографии.
Пройтись по дворцовым аллеям можно с 10:00 до 20:00, а на вход парк будет открыт до 19:00.
Отметим, что до прихода эпидемии среднее количество посетителей достигало 20 000 человек.
Ранее мы рассказали о том, что в Петергофе отменили бумажные билеты, чтобы избежать толпы в парке.
Фото: gatchinapalace.ru
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