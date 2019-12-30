КГИОП выделил еще 239,9 млн рублей.

В Гатчинском дворце планируется восстановить все исторические интерьеры. В 2020 году на данные цели будет направлено 239,9 миллионов рублей. Напомним, что работы на территории исторического объекта проводятся с 2015 года. Они продлятся еще не менее пяти лет. Об этом заявил руководитель КГИОПа Сергей Макаров.

Если сравнить состояние Гатчинского дворца пять лет назад и сейчас, то разница поразительна. Мы смогли выполнить масштабные реставрационные работы. Мы хотим довести этот объект до логического завершения прокомментировал чиновник

Для этого городу необходимо восстановить все интерьеры здания, а также все каре дворца. После этого помещения будут соответствовать образу резиденции императора Александра Третьего. Рабочим осталось завершить реставрацию над Чесменской галереей, Дворцовой церковью, Арсеналом залом, привести к нужному виду фасады центральной части дворца и Арсенального каре. В этом году начнется работа над Кухонным каре, а также фасадами южного юго-западного и северного полуциркуля объекта, а также северо-восточного, юго-восточного и западного фасадов центральной части.

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Фото: Piter.tv

