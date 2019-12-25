В Гатчинской больнице временно закрыты два отделения

Ряд медицинских услуг переводится в городскую поликлинику.

Со вторника, 5 мая, Гатчинская КМБ временно закрыла кардиологическое и неврологическое отделения. Информация об этом появилась в ВК-сообществе медучреждения.

Госпитализация пациентов будет проходить согласно продуманной маршрутизации. Хирурги, гинекологи, травматологи и оториноларингологи будут принимать больных в поликлинике "Аэродром" по адресу: бульвар Авиаторов, дом 4.

Ранее мы рассказали о том, что пациентов с COVID-19 теперь будут принимать на базе больницы им. Петра Великого.

Фото: Гатчинская правда