Пациентов с COVID-19 теперь будут принимать на базе больницы им. Петра Великого

Станционар стал вторым федеральным и перепрофилированным "под COVID" в своем роде.

Во вторник, 5 мая, на базе больницы им. Петра Великого Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова открылась клиники по лечению COVID-инфекции. В ней приняли участие вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, ректор Университета Сергей Сайганов и главврач клиник Университета им. И.И. Мечникова Элгуджа Латария.

Больница начала прием горожан с подтвержденным коронавирусом или подозрением на COVID-19. В трех корпусах больницы перепрофилированы 264 койки, из которых 195 оснащены подводкой кислорода. Оборудованы 24 реанимационные койки.

Сейчас больных начал принимать 24 павильон с самой большой коечной мощностью и 12 реанимационными койками. Сейчас в клинике находится 51 человек.

Ранее мы сообщали о том, что родильный дом №6 имени профессора Снегирева сообщил о приостановке приема пациенток из-за обнаружения коронавируса в стенах учреждения. В настоящее время в роддоме проводятся противоэпидемические мероприятия.

Фото: Piter.tv