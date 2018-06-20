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В Гатчине заметили "охотников за привидениями"

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Рабочие в синих куртках разгуливают по улицам города с включенными пылесосами.

Днем 28 марта жители Гатчины заметили на улицах города "охотников за привидениями". В сети появилось забавное видео.

На записи видно, как несколько рабочих в синих куртках идут по одной из улиц Гатчины вместе с включенными пылесосами. Мужчины в спецодежде подняли такую пыль в окружности, что у пользователей интернета создалось впечатление, что вокруг них летают многочисленные привидения.

Ранее мы писали, что в 2020 году выйдет новый фильм об "Охотниках за привидениями".

Видео: Telegram / Протестный Петербург

Теги: гатчина, рабочие, уборка улиц
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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