В Гатчине заметили "охотников за привидениями"

Рабочие в синих куртках разгуливают по улицам города с включенными пылесосами.

Днем 28 марта жители Гатчины заметили на улицах города "охотников за привидениями". В сети появилось забавное видео.

На записи видно, как несколько рабочих в синих куртках идут по одной из улиц Гатчины вместе с включенными пылесосами. Мужчины в спецодежде подняли такую пыль в окружности, что у пользователей интернета создалось впечатление, что вокруг них летают многочисленные привидения.

Ранее мы писали, что в 2020 году выйдет новый фильм об "Охотниках за привидениями".

Видео: Telegram / Протестный Петербург