В Гатчине заметили "охотников за привидениями"

Днем 28 марта жители Гатчины заметили на улицах города "охотников за привидениями". В сети появилось забавное видео.
На записи видно, как несколько рабочих в синих куртках идут по одной из улиц Гатчины вместе с включенными пылесосами. Мужчины в спецодежде подняли такую пыль в окружности, что у пользователей интернета создалось впечатление, что вокруг них летают многочисленные привидения.
Ранее мы писали, что в 2020 году выйдет новый фильм об "Охотниках за привидениями".
Видео: Telegram / Протестный Петербург
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