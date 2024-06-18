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В Гатчине загорелось здание мебельной фабрики

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По предварительным данным, никто не пострадал.

Крупный пожар произошел утром в промышленной зоне Гатчины, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Ленинградской области.

Около 8:00 утра загорелся мебельный цех на улице 120 Дивизии. Площадь пожара в трехэтажном производственном здании составила 1500 квадратных метров.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают пожарные. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что на 6 линии В.О. во время пожара в магазине погиб мужчина.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ

Теги: ленобласть, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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