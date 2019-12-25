В Гатчине задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого

Подозреваемый был задержан по "горячим следам".

В воскресенье, 16 мая, в поселке Малые Колпаны Гатчинского района задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

По данным следствия, накануне вечером подозреваемый пришел в гости к потерпевшему. После чего произошел конфликт, в результате которого подозреваемый сдавил шею пострадавшего электрическим шнуром. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Подозреваемый был задержан по "горячим следам". В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Piter. tv писал, что мужчина умер в массажном салоне на Рузовской улице.

Фото: Piter. tv