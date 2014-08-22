Выясняются обстоятельства случившегося.

Стало известно о том, что неизвестный мужчина умер в массажном салоне на Рузовской улице в Петербурге. Об этом 16 мая Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

Как нам стало известно, накануне в салоне, который совмещен с отелем, на кровати нашли тело мужчины 30 лет на вид, с ушибами в конечностях и туловище. Кроме того, были найдены следы крови на подушке. Умер неизвестный до прибытия скорой помощи.

Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее мы показали, как трое в масках стреляли в муринском салоне красоты. Злоумышленников разыскивает полиция.

Фото: Piter.tv