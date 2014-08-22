Трое в масках стреляли в муринском салоне красоты

Злоумышленников разыскивает полиция.

В субботу вечером в одном из салонов красоты в Мурино стреляли. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, трое неизвестных в медицинских масках пришли в салон на бульваре Менделеева, но не с добрыми намерениями – оказался избит 20-летний администратор салона, после чего один из неизвестных выстрелил из неустановленного оружия.

Криминальное трио скрылось с места происшествия, их разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что полиция Петербурга задержала водителя иномарки, который попытался избавиться от пакета с наркотиками. Горе-водитель выбросил пакет через переднее пассажирское окно, но попытка ни к чему не привела.

Фото: Piter.tv