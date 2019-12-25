В Гатчине работают над проектами трёх школ

Одну из них достроят уже в августе.

В Гатчине утвердили проект строительство школы на 1175 мест в микрорайоне Аэродром между бульваром Авиаторов и Киевской улицей. Она будет слана в августе. Также в ближайшее время планируется подготовить площадки для постройки ещё двух учебных заведений на других городских территориях. Об этом сообщила пресс-служба администрации Гатчинского района.

Ещё одно учреждение появится на участке между улицами Старая дорога Сандалова. В качестве заказчика выступает ГКУ "Управление строительства Ленинградской области".

Не обойдёт строительство и центральный район. Новая школа займёт участок Крупской улицы и улицы 7 Армии. Сейчас территория оформляется, определяются охранные зоны.

Параллельно ведутся работы по оформлению земельного участка, а также разработка и утверждение охранных зон.

Ранее мы рассказали о том, что в Новогорелово появятся школа и детский сад почти на миллиард рублей.

Фото: Piter.TV