В Гатчине прошла патриотическая игра "Территория Победы"

В октябре мероприятие охватит все районы.

В четверг, 17 сентября, в центральной библиотеке имени Пушкина в Гатчине прошла историко-патриотическая игра "Территория Победы" по случаю 75-летия великой Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил ivbg.ru.

В мероприятии приняли участие как представители старшего поколения, так и молодежь: они ответили на вопросы о днях оккупации на территории региона. По результатам викторины, победителям вручили дипломы и подарки.

Отметим, что "Территория Победы" ранее также прошла в Выборгском и Приозерском районах ранее. Вскоре акция пройдет в Ломоносовском, Всеволожском и Кировском районах, а в октябре мероприятие охватит все районы.

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Фото: Газета "Выборг"