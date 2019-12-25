  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Синявинских высотах перезахоронили героев Великой Отечественной войны
Сегодня, 18:13
104
lizapoluda

На Синявинских высотах перезахоронили героев Великой Отечественной войны

0 0

Собравшиеся воздали дань памяти 651 красноармейца.

В четверг, 17 сентября на Синявинских высотах в Кировском районе прошла траурная церемония перезахоронения останков 651 красноармейца, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

На мемориале собрались замглавы местной администрации Татьяна Лоскутова, ветераны, труженики тыла, узники фашистских концлагерей, участники поисковых отрядов. Всем участникам боевых действий и поисковикам была выражена благодарность.

Отметим, что имена погибших героев были воспеты благодаря работе Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России", а также труду историко-патриотических поисковых организаций и 90-ого отдельного поискового специального батальона.

Ранее мы рассказали о том, что в Луге нашли захоронение 134 советских граждан, убитых в годы Великой Отечественной войны.

Фото:  переправа-на-орешек.рф

Теги: великая отечественаня война, кировский район, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии