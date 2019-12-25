На Синявинских высотах перезахоронили героев Великой Отечественной войны

Собравшиеся воздали дань памяти 651 красноармейца.

В четверг, 17 сентября на Синявинских высотах в Кировском районе прошла траурная церемония перезахоронения останков 651 красноармейца, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

На мемориале собрались замглавы местной администрации Татьяна Лоскутова, ветераны, труженики тыла, узники фашистских концлагерей, участники поисковых отрядов. Всем участникам боевых действий и поисковикам была выражена благодарность.

Отметим, что имена погибших героев были воспеты благодаря работе Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России", а также труду историко-патриотических поисковых организаций и 90-ого отдельного поискового специального батальона.

Ранее мы рассказали о том, что в Луге нашли захоронение 134 советских граждан, убитых в годы Великой Отечественной войны.

Фото: переправа-на-орешек.рф