В Луге нашли захоронение 134 советских граждан, убитых в годы Великой Отечественной войны

Среди жертв были дети.

Сотрудники СУ СК РФ по Ленинградской области, представители Криминалистического центра, бойцы мотострелковой бригады общевойсковой армии ЗВО и участники Военно-патриотического поискового объединения "Витязь" обнаружили захоронение 134 мужчин, женщин и детей на территории Луги. Установлено, что люди были убиты во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба областного СК.

Отметим, что летом 1941 года на оборонительном рубеже от Финского залива до озера Ильмень шли ожесточенные бои, в результате которых Луга была оккупирована немецкими войсками. На этом фашисты месте основали свою базу и лагерь для военнопленных: в нем держали красноармейцев из 41 стрелкового корпуса. Кроме того, жестокости и расстрелу со стороны захватчиков подвергались и рядовые граждане.

После рассмотрения военно-исторических архивов, следственный комитет возбудил уголовное дело. В дальнейшем планируется поиск других захоронений.

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Видео: СУ СК РФ по Ленобласти