В Гатчине прошел заезд на смартбайках

В нем приняли участие представители муниципальной власти и молодежные организации.

В Гатчине состоялся фестиваль "Вело47" с участием представителей местной администрации, депутатов и активистов регионального Молодежного парламента. Об этом сообщила Общая газета Ленинградской области.

Так, на смартбайках прокатились глава местной администрации и района Людмила Нещадим и Виталий Филоненко, депутаты ЗАКСа Александр Русских и Сергей Коняев, директор "47РУБЕЖ" Евгений Войтов.

Участники начали свой путь у стелы воинской славы и доехали до мемориала "Воинов освободителей Гатчины в Великой Отечественной войны". Разработчики маршрута уделили внимание вопросам безопасности в условиях эпидемии.

Отметим, что "Вело-47" проходит в рамках молодежного проекта, который поддерживает инфраструктуру вело-движения в 47-ом регионе и здоровый образ жизни в целом.

Ранее мы рассказали о том, что в петербургском ЦПКиО могут запретить кататься на велосипедах и самокатах.

Фото: Общая газета Ленинградской области