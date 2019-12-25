В ЦПКиО могут запретить кататься на велосипедах и самокатах

Из-за велосипедистов и самокатчиков часто страдают белки.

В ЦПКиО им. С.М. Кирова могут запретить кататься на велосипедах и самокатах из-за частых наездов на белок. На данный момент запрет действует только в выходные дни, но руководство планирует совсем запретить проезд велосипедистам и самокатчикам. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Многие постоянные гости Елагина острова заметили, насколько больше стало вело- и электротранспорта в парке, и это не столь комфортно для гуляющих. пресс-служба ЦПКиО им. С.М. Кирова

В администрации парка подчеркнули, что в парке гуляет много детей и людей элегантного возраста, они должны чувствовать себя в безопасности, когда гуляют. Также в парке много белок, которые не всегда успевают скрыться от движущегося транспорта.

В июле петербуржцам запретили ловить рыбу в ЦПКиО.

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