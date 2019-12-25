В Гатчине проходит ремонт крупных городских объектов

В частности, к 2023 году будет реконструирован стадион "Спартак".

В среду, 9 сентября, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим посетила ряд крупных объектов в городе. В частности, руководитель посетила место работ на стадионе "Спартак", который является старейшим в Гатчине. Об этом сообщила "Гатчинская правда".

В качестве подрядчика работ, которые продлятся 3 года, выступает ООО "Технострой". Сейчас рабочие выполняют демонтаж покрытия. Уже полностью заменены трибуны и помещение тира.

В скором времени на стадионе будет размещен газон с искусственной травой, появится площадка для сдачи норм ГТО и проведено общее благоустройство территории.

На объекте также побывал первый зампред комитета по спорту Ленинградской области Евгений Пономарев.

Ранее мы рассказали о том, что в гатчинском микрорайоне Хохлово планируют провести дорожный ремонт.

Фото: "Гатчинская правда"